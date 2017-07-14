Власти Москвы высказались в поддержку объединения «Яндекс.Такси» и Uber, а также выразили надежду, что объединенная компания продолжит передавать им треки поездок, как ранее это делал сервис «Яндекс». Об этом в пятницу сообщил руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

«То, что «Яндекс» лидирует в этом объединении как управляющий партнер, мне кажется, это хорошо. С «Яндексом» у нас сотрудничество достаточно развито, мы получаем от них треки», — пояснил глава столичного Центра организации дорожного движения, отметив, что власти Москвы были бы рады, если бы новая компания продолжила эту практику.

Накануне сервисы «Яндекс» и Uber сообщили об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в РФ, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Они инвестируют в новую компанию $100 млн и $225 млн соответственно. Стоимость объединенной компании оцениваются в $3,725 млрд.