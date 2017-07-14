Рособрнадзор полностью лишил государственной аккредитации Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО), сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 14 июля.

Также прекращено действие лицензии АНОО ВО «Алтайская академия экономики и права», уточняется в сообщении.

Лицензия выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по ведению образовательных программ. В случае ее аннулирования учреждение обязано прекратить образовательную деятельность.

МИТРО — негосударственное высшее учебное заведение, которое занимается подготовкой специалистов в области телевидения, радио, кино и рекламного бизнеса