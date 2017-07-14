Выставка итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни закрылась в Генуе из-за скандала вокруг подлинности картин.

Прокуратура наложила секвестр на часть работ Модильяни, представленных на выставке в здании культурного фонда «Палаццо Дукале», заподозрив, что они являются поддельными. Руководство культурного фонда приняло решение о закрытии выставки на три дня до ее окончания, хотя число посетителей превысили 100 ты. человек. Как сообщает RT, арт-критик Карло Пепи усомнился в аутентичности как минимум 13 произведений.

Картины Модильяни не были востребованы при его жизни, однако в последние годы произведения художника не раз продавались на аукционах за многомиллионные суммы. Так, в 2015 году картина мастера «Лежащая обнаженная» была продана на аукционе Christie’s за $170 млн, сообщает «РИА Новости».