Генпрокуратура РФ (ГП) выявила за первое полугодие 2017 года более 108 тыс. нарушений жилищных прав граждан по всей стране, вплоть до незаконных выселений, когда людей фактически оставляют на улице. Несмотря на то что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарушений стало меньше (за первые шесть месяцев 2016-го их было свыше 140 тыс.), ситуация остается серьезной, констатируют в ведомстве. Причем часто в правах ущемляют инвалидов, многодетные семьи и другие социально уязвимые группы.

Как сообщил «Известиям» начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации ГП Александр Куренной, с начала этого года отменены 5425 незаконных правовых актов, в суд направлено 16 880 исков, внесено 22 060 представлений, касающихся нарушения жилищных прав граждан. 13 479 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 3416 — к административной.

Множество нарушений зафиксированы уже в июне–июле 2017 года. Зачастую они касаются малозащищенных слоев населения. К примеру, прокуратура Сандовского района Тверской области провела проверку по обращению 90-летней вдовы участника Великой Отечественной войны, инвалида второй группы по зрению. Жилой дом, в котором жила пенсионерка, не соответствовал требованиям законодательства — в нем не было ни воды, ни центрального отопления. По результатам прокурор района обратился в суд и обязал администрацию муниципального образования признать за пенсионеркой право на обеспечение жилым помещением и поставить ее на учет.

— Исковые требования были удовлетворены в полном объеме, — сообщил «Известиям» Александр Куренной. — В июне 2017 года женщина получила субсидию на покупку благоустроенного жилого помещения. В настоящее время у женщины есть благоустроенная трехкомнатная квартира в п. Сандово.

С нарушением прав регулярно сталкиваются и родители с малолетними детьми. Так, прокуратура Чемальского района Республики Алтай провела проверку исполнения законодательства о мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, при использовании средств материнского капитала. Установлено, что в Чемальском районе в 2015 году несколько семей с несовершеннолетними детьми за счет маткапитала хотели улучшить свои жилищные условия. Но сделать этого не смогли — после перечисления Пенсионным фондом РФ денежных средств обязательства по оформлению жилых помещений по непонятной причине не были исполнены.

— Чемальский районный суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора в интересах 17 детей и восьми родителей, — отметил Александр Куренной.

А в Костроме этим летом прокуратура города провела проверку по обращению женщины, имеющей статус «Житель блокадного Ленинграда». Ей отказали в предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения из средств федерального бюджета. Установив факт нарушения жилищных прав, прокурор Костромы обратился в суд с иском о предоставлении женщине единовременной денежной выплаты в соответствии с требованиями Федерального закона «О ветеранах».

— Согласившись с доводами прокурора, суд признал за женщиной право на получение мер социальной поддержки, — отметили в Генпрокуратуре РФ.

В Тюменской области был зафиксирован случай, когда людей фактически оставили без жилья. В апреле 2017 года департамент имущественных отношений администрации города обратился в Калининский районный суд Тюмени с иском о выселении 53-летней вдовы и двух ее совершеннолетних сыновей из однокомнатной муниципальной квартиры без предоставления другого жилого помещения, то есть на улицу. По мнению чиновников, они проживали там незаконно.

Прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что заявительница с сыновьями занимает жилое помещение правомерно.

— Установлено, что жилье было предоставлено в 1993 году супругу женщины по месту работы в аэропорту Рощино, который вселил туда жену и детей. Главе семьи был выдан ордер. В 2014 году он умер. В результате вмешательства прокуратуры было предотвращено выселение семьи на улицу, — рассказал «Известиям» Александр Куренной.

Однако выявленные нарушения — это лишь десятая часть всех имущественных споров в стране, утверждает член адвокатской палаты Москвы Сергей Копейкин.

— Дело в том, что статистика прокуратуры отражает ситуацию далеко не полностью. Основной поток обращений идет не через прокуратуру, а через суд. Там рассматривается большая часть заявлений о нарушении прав собственности. В прокуратуре может быть 10–15% всех заявлений. Однозначная тенденция — увеличение числа таких споров. Это положительная тенденция, так как причина в том, что население становится всё более юридически грамотным, — считает адвокат.

По словам юриста,поскольку органы прокуратуры сегодня наделены правом обращения в суды за защитой прав малозащищенных слоев населения, таким категориям граждан стоит искать помощи у прокуроров.