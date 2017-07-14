Сотрудники правоохранительных органов Иерусалима задержали муфтия города шейха Мухаммада Хусейна по окончании пятничного намаза.

Задержание произошло в рамках уголовного расследования нападения на полицейских на Храмовой горе, со ссылкой на местные СМИ сообщает «РИА Новости». Задержан и предшественник Хусейна — Икрима Сабри.

Нападение на полицейских, несущих службу у Храмовой горы, произошло в пятницу утром, его совершили трое израильских арабов. Были убиты два стража порядка, один ранен, нападавших ликвидировали.