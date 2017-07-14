Депутаты Госдумы на пленарном заседании в пятницу приняли во втором чтении законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, внесенный на рассмотрение правительством России.

В окончательном третьем чтении законопроект планируется принять на пленарном заседании Госдумы 19 июля.

Согласно поправкам, принятым во втором чтении, устанавливаются сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года.

Размер курортного сбора не может превышать 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения.