На берегу Камы в Алнашском районе нашли кость мамонта. Находку проверили на возбудители сибирской язвы перед передачей в краеведческий музей.

Необычный предмет нашли специалисты Асановской ветеринарной лечебницы, которые возвращались после выполненной работы по берегу реки Камы. Как сообщает ИА «Сусанин», после тщательного обследования ветеринарным врачам удалось определить, что они нашли останки мамонта.

Кроме того, было установлено, что это часть левой бедренной кости. Решение проверить останки древнего животного на возбудители сибирской язвы было продиктовано тем, что их передадут в районный краеведческий музей.