Полицейские задержали в городе Балаково Саратовской области 36-летнюю местную жительницу, которая мошенническим путем похитила у жителя Москвы более 600 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, 56-летний мужчина обратился с заявлением в полицию и рассказал, что в декабре 2015 года он откликнулся на объявление в социальных сетях о продаже сумок ручной работы. Потерпевший перечислил женщине 665 тыс. рублей, однако обещанный товар он так и не получил, передает ИА «Взгляд-инфо».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.