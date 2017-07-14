Около суток простояли в парке «Крылья Советов» в Казани знаменитые статуи. Их привезли туда накануне, а уже сегодня композиций на месте не оказалось.

По словам Натальи Фишман, помощника главы Татарстана, статуи были установлены для презентации на время рабочего совещания с участием комитета внешнего благоустройства города, районной администрации и главного архитектора.

После окончания совещания фигуры увезли, чтобы их никто не украл. Сейчас статуи готовят к закреплению, так как предыдущие крепления были временными. Власти обещают, что за выходные подрядчик окончательно установит скульптуры в парке, передает ProKazan.ru.

Напомним, статуи из парка «Крылья Советов» начали пропадать в прошлом месяце. Жители Казани активно это обсуждали. После этого руководство города объяснило, что статуи отправили на реставрацию.