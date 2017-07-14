Следователи выясняют обстоятельства гибели 35-летнего мужчины вечером 13 июля. Он сорвался на песчаный пол с 13-метровой высоты в цехе сахарного завода «Кривецсахар», когда проводил малярные работы. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Бригада рабочих приехала в Курскую область 23 мая из Воронежа. В их задачи входил ремонт производственных помещений завода. 13 июля в районе 17:40 при выполнении работ маляр сорвался с высоты и упал на пол, на котором находились металлическая арматура, строительный мусор и куски бетона.

Как сообщает KurskCity.ru, пострадавшего доставили в местную больницу на скорой помощи. Через несколько часов от многочисленных травм мужчина скончался. Сейчас следствие выясняет, соблюдалась ли при выполнении работ техника безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.