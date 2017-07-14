Основатель и главный исполнительный директор Gett Дэйв Вайсер прокомментировал объединение бизнесов «Яндекс.Такси» и Uber. По его словам, это решение может привести к росту цен на услуги онлайн-такси.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Ожидаемый конец ценовой войны между «Яндексом» и Uber, видимо, приведет к повышению цен и возврату к более стабильным показателям маржинальности», — написал он. Вайсер также отметил, что на Россию приходится примерно 25% бизнеса Gett.

По его словам, теперь для клиентов упростится выбор приложений. Преимуществом Gett будет качество водителей, «Яндекса» и Uber — объем. Он также отметил, что в долгосрочной перспективе наличие лишь двух крупных компаний на рынке приведет к тому, что все водители будут иметь оба приложения. Аналогичная ситуация произошла в США с Uber and Lyft, отметил Вайсер.