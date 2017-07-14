Руководитель Крыма Сергей Аксенов закрепил за собой сопровождение инвестиционных проектов от 5 млрд рублей и назначил персональных ответственных за сопровождение крупных инвестпроектов.

Сопровождение инвестпроектов с объемом инвестиций от 300 млн до 1,2 млрд будет осуществлять министр экономического развития республики. Вице-премьер Крыма, курирующий инвестиционную деятельность, будет сопровождать инвестпроекты от 1,2 до 5 млрд.

Об этом сообщается в распоряжении главы Крыма, опубликованном на сайте крымского правительства. Глава Крыма дал поручение министерствам и госкомитетам республики назначить должностных лиц, ответственных за рассмотрение и сопровождение инвестпроектов, и рекомендовал то же сделать администрациям муниципалитетов.