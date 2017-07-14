Гражданам США посоветовали избегать района американского консульства в Стамбуле и близлежащих районах. Об этом говорится в заявлении консульства.

«Турецкие власти и сотрудники службы безопасности консульства США в Стамбуле отреагировали на случай нарушения безопасности в консульстве США. В настоящий момент мы советуем гражданам США избегать района консульства и близлежащие территории», — говорится в сообщении.

Дипломатическая миссия США в Турции также попросила граждан США оставаться бдительными.