Посетительница галереи 14th Factory в Лос-Анджелесе в Соединенных Штатах предприняла неудачную попытку сделать селфи на фоне экспонатов. В результате неудачного движения она нанесла музею урон в размере $200 тыс. Об этом сообщает портал Mashable.

Девушка присела на корточки перед выстроенными в ряд постаментами, на которых были размещены объекты инсталляции. Однако ей не удалось удержать равновесие и она задела один из них. Постаменты, выстроенные в ряд, стали падать один за другим. Всего пострадало десять объектов.

Woman knocks over $200,000 worth of art trying to take a selfie https://t.co/9OMuPJbqzj pic.twitter.com/wHZ4GIdEP4