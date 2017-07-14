В Санкт-Петербурге из-за подготовки к параду ВМФ будут перекрыты некоторые участки рек и каналов. Ограничения будут действовать в течение двух недель.

Как сообщает ИА «Невские новости» со ссылкой на городской комитет по транспорту, будут закрыты водные пути Фонтанки, от Прачечного до Пантелеймоновского моста. Временно перекроют Зимнюю канавку от Эрмитажного до второго Зимнего моста.

Так, водные пути будут перекрыты 15, 18 и 21 июля. Ограничения будут действовать с 05:00 до 06:00. 23 июля — с 09:30 до 11:30, 28 июля — с 09:30 до 13:30.

Напомним, парад намечен на 30 июля, День ВМФ. Прохождение судов в акваториях в этот день будет запрещено с 09:30 до 11:30.