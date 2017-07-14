Уральский блогер Руслан Соколовский, осужденный условно за ловлю покемонов в храме, внесен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщил адвокат 22-летнего студента юрфака Алексей Бушмаков, отметивший, что заблокированы все счета Соколовского.

Как пишет адвокат Соколовского в Facebook, номер блогера — 5847.

«Новости про нашего мальчика: Соколовского внесли в список террористов и экстремистов — его номер 5847, а всего там 7 тыс. 524 человека», — приводит «Газета.ру» сообщение адвоката.

Руслан Соколовский опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик, на котором играл в Pokemon GO в православной церкви, после чего был обвинен, в частности, в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти либо вражды.