По делу о халатности экспертов, выявивших алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе мальчика проведут комплексную экспертизу. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего ребенка Андрей Мишонов.

Мишонов отметил, что его подопечные сейчас занимаются поиском таких специалистов, сообщает «РИА Новости». Напомним, резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля. Местная жительница за рулем Hyundai Solaris насмерть сбила шестилетнего мальчика.

Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения». После публикации этой информации в прессе Следственный комитет РФ возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой.

Железнодорожный суд Московской области арестовал виновницу ДТП Ольгу Алисову до 15 сентября. Причиной ареста стало нарушение 31-летней женщиной подписки о невыезде.

По данному делу расследуется два уголовных дела — по факту ДТП и халатности.