Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что возможное введение Киевом визового режима с Россией приведет к проблемам для украинцев.

Министр признал в раде в пятницу, 14 июля, что введение виз «не даст нам того эффекта, к которому мы стремимся». Климкин продолжил, что это создаст украинцам, проживающим «на оккупированной территории», значительные проблемы.

«В контексте того, что Россия этими проблемами воспользуется для того, чтобы совершать как провокации, так и сознательную политику на ограничения для граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории, на территории оккупированного Крыма», — приводит слова Климкина «РИА Новости».

Введение биометрического контроля на границе для иностранных граждан является оптимальным, добавил Климкин.