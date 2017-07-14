10 июля Банк России назначил временную администрацию в банке «Югра». В течение ближайших шести месяцев новые управляющие исследуют текущее финансовое состояние «Югры», ее перспективы и примут решение относительно её будущего. Между тем, многие эксперты финансового рынка сходятся во мнении, что ЦБ скорее выберет санацию банка, нежели отзыв лицензии.

Павел Самиев, управляющий директор НРА, полагает: если регулятор сразу не запустил процедуру отзыва лицензии, то есть большая вероятность санации.

Его поддерживает президент АРБ Гарегин Тосунян, добавляя, что претензии Центробанка к «Югре» значительно меньше, нежели к закрытому этой весной к Татфондбанку.

Роман Блинов, эксперт Международного финансового центра полагает, что ЦБ пойдет на спасение «Югры», поскольку на момент вступления временной администрации в финансовом учреждении находился достаточно большой объем вкладов населения и корпоратов.

Анатолий Аксаков, глава парламентского комитета по финансовым рынкам рассчитывает, что у банка достаточно активов, которые помогут финучреждению успешно функционировать, в том числе, для вхождения регулятора в капитал для того, чтобы нарастить его до необходимых размеров.