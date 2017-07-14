По последним данным, четыре человека погибли во время пожара в деревне Бессоновке Пензенской области. Среди погибших — пятилетний ребенок.

Как напоминает ИА «Пенза-пресс», этой ночью загорелся частный дом площадью 63 кв. м. Огонь уничтожил крышу и внутренние помещения.

Для того чтобы справиться с возгоранием, пожарным потребовалось несколько минут. Однако в доме были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины, молодой женщины и ребенка. Кроме того, выяснилось, что женщина была беременна.

Одна из версий случившегося — аварийный режим работы электрической сети. Как сказали в Главном управлении МЧС Пензенской области, в пользу версии о коротком замыкании говорят характерные следы оплавления на электропроводке.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.