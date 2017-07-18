На международном авиасалоне МАКС-2017 впервые пройдут воздушные бои на многоцелевых сверхманевренных истребителях Су-30СМ. Мы покажем гостям выставки часть большой работы, целью которой была разработка новых приемов воздушного боя с использованием сверхманевренности. Эту работу совместно провели пилоты Морской авиации ВМФ России и летчики-испытатели корпорации «Иркут».

Сверхманевренность — сравнительно новое качество боевых самолетов. Она обеспечивает превосходство в ближнем бою, дает возможность перейти на режим энергичного маневра, позволяет быстрее применять вооружение, повышает безопасность полетов.

И современные, и перспективные истребители должны иметь способность вести и дальний, и ближний воздушный бой. Если вы слабы в каком-то из видов боя, именно его противник и будет вам навязывать.

Сценарий конкретной боевой ситуации зависит от многих факторов. Например, средства радиоэлектронной борьбы могут сорвать применение ракет большой и средней дальности. Ближний бой как способ решения поставленной перед истребителем задачи в такой ситуации становится неизбежным. Отмечу, что в ходе испытаний мы проводили пуски ракет в ближнем бою на режимах сверхманевренности.

При создании самолетов семейства Су-30МКИ/МКМ/СМ были применены опередившие свое время технические и технологические решения. Су-30МКИ стал первым в мире серийным сверхманевренным истребителем. На этом самолете впервые в мировой практике экспортных поставок был установлен бортовой радиолокатор с фазированной антенной решеткой. Такие локаторы обеспечивают одновременное обнаружение, сопровождение и атаку значительного числа целей.

Добавлю, что Су-30МКИ — первый серийный отечественный истребитель с открытой архитектурой бортового радиоэлектронного оборудования. Такое решение позволило в короткие сроки разработать на его базе самолет Су-30СМ для Минобороны России.

В экипаже Су-30СМ — два человека. Это преимущество нашего самолета, поскольку двое в любом случае выполнят боевую задачу лучше, чем один. Су-30СМ имеет очень большую, по меркам истребителя, дальность и, соответственно, продолжительность полета. В длительном полете второй член экипажа — это большая помощь. Особенно когда приходится летать в сложных условиях и над безориентирной местностью — морем, пустыней, полярными льдами. Именно поэтому двухместные истребители семейства Су-30МКИ закупают прибрежные и протяженные страны. Логичным выглядит и выбор Су-30СМ морской авиацией российского ВМФ.

Истребители получились сбалансированными по критерию эффективность-стоимость. Крупносерийное производство позволило тщательно отработать конструкцию. В самолеты заложена возможность адаптации под требования конкретных заказчиков, совершенствования, а также дальнейшей модернизации.

Высокие возможности Су-30СМ подтверждены при выполнении боевых задач, поставленных руководством России, а также в ходе международных учений, в которых участвовали летчики ВВС Индии и Малайзии.

Автор — летчик-испытатель, Герой России

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