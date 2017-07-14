В красной коробке спутника Владимира Путина, сидевшего на заднем сидении автомобиля, которым управлял президент России во время поездки на Валаам, лежала икона. Об этом рассказал руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков.

«Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер службы безопасности президента (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона», — написал Волков на своей странице в Facebook.

Икона, по словам главы пресс-службы, была тяжелой, поэтому главе государства вряд ли «было бы сподручно с ней идти в храм».

Видеоролик, на котором видно, как Владимир Путин подъезжает к Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю, ранее привлек внимание средств массовой информации. В кадр попал так называемый человек с «красной сумкой», передает «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что в кадр попал сотрудник службы безопасности.

Иерей Александр Волков также опроверг слухи о том, что Путин подарил Валаамскому монастырю «шикарную белоснежную яхту», передает BFM.RU.

​Напомним, Владимир Путин находился на Валааме с 11 по 13 июля. В минувший вторник в одной из самых почитаемых обителей России праздновали день памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа. Президент посетил монастырь и побеседовал с патриархом Кириллом.