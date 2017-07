Девушка в США разбила музейные экспонаты стоимостью в $200 тыс. при попытке сделать селфи. Об этом сообщил портал Mashable.

Инцидент произошел в галереи 14th Factory в Лос-Анджелесе несколько недель назад, однако видеозапись попала в сеть только сейчас. Посетительница музея попыталась присесть на корточки рядом с выстроенными в ряд постаментами с экспонатами, чтобы выбрать наиболее удачный ракурс для фото, однако не удержала равновесие и задела один из них. В результате они начали падать друг на друга как карточный домик. Всего девушка уронила 10 постаментов, а безвозвратно поврежденными оказались три фигуры корон разных форм из серии Hypercaine. Объекты были созданы художниками Саймоном Берчем, Глорией Ю, Габриэлем Чаном и Джейкобом Блитцером, сообщает «Газета.Ру».

Woman knocks over $200,000 worth of art trying to take a selfie https://t.co/okVTirnBxs pic.twitter.com/KdWZChLeFB