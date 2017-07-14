Приезд президента США Дональда Трампа во Францию на парад по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля стал «знаком дружбы». Об этом заявил в пятницу французский лидер Эммануэль Макрон, выступая с праздничной речью на площади Согласия.

«Присутствие сегодня [в пятницу] рядом со мной президента Соединенных Штатов, господина Дональда Трампа и его супруги — знак дружбы, которая проходит через все времена, и я хочу здесь поблагодарить их, поблагодарить США за выбор, сделанный сто лет назад», — сказал Макрон.

Большой военный парад проходил в пятницу на Елисейских Полях. Прибывший во Францию с кратким визитом в четверг Дональд Трамп присутствовал на торжествах в качестве почетного гостя. Вместе с супругой Меланьей глава Соединенных Штатов занял место в первом ряду трибуны почетных гостей, рядом с Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит.