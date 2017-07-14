Москвоский футбольный клуб ЦСКА и греческий АЕК встретятся в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

Первый матч пройдет 25 или 26 июля на поле греческого клуба, ЦСКА примет соперника в ответной игре 1 или 2 августа.

В групповом турнире Лиги чемпионов сыграют 32 клуба. 22 из них уже известны. Среди участников турнира — московский «Спартак».

Позже пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где от России выступят «Зенит» и «Краснодар».

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