Сотрудник предприятия задержан за взятку полицейскому в Алданском районе Якутии. Сумма взятки составила 160 тыс. рублей.

По данным следственного комитета по Республике Саха, миграционной службой по Алданскому району в июле 2017 года была проведена проверка. В ходе мероприятия были выявлены нарушения миграционного законодательства. На одном из предприятий к работе были привлечены более 20 иностранных граждан. Как сообщает ИА SakhaNews, все они находились на территории России нелегально и не имели разрешения на работу.

В результате бригадир предприятия решил предложить взятку начальнику отдела внутренней миграции. Встреча была назначена на следующий день. В момент передачи денежных средств бригадир был задержан сотрудниками полиции.