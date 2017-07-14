Северная Корея может принять ответные меры, в случае если резолюция Совета Безопасности ООН будет принята, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление МИД КНДР.

Новые санкции могут быть введены в связи с испытаниями новой баллистической ракеты «Хвасон-14» в Северной Корее.

«Если в СБ ООН вновь появится санкционная резолюция, мы примем последующие меры и ответим справедливыми действиями», — цитирует представителя МИД ЦТАК.

Ранее Пхеньян провел испытания новой баллистической ракеты, которая, по данным властей КНДР, пролетела 933 км, достигнув высоты 2,8 тыс. км.

В США, Японии и Южной Корее считают, что речь идет об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты.

В Северной Корее заявили, что теперь страна может нанести ядерный удар по любой точке планеты.