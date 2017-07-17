Центр мониторинга развития промышленности (ЦМРП) и Национальный союз экспортеров подготовили пакет мер для поддержки российской ювелирной промышленности и ее экспорта: с 2013 по 2016 годы он сократился в семь раз с $724 до $106 млн. Пакет из семи мер вместе с письмом директора ЦМРП Ильи Семина направлены первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Среди предложений, с которыми ознакомились «Известия», — обнуление ввозных таможенных пошлин на ювелирные вставки, замена обязательного порядка клеймения ювелирных изделий на добровольный при экспорте, создание «одного окна» для прохождения таможенного контроля и другие инициативы. В секретариате Игоря Шувалова подтвердили получение письма. Гильдия ювелиров России соглашается с предлагаемыми мерами и объясняет падение экспорта в том числе и укреплением рубля.

О том, что экспорт ювелирных изделий из России в период с 2013 по 2016 годы упал в 7 раз — с $724 млн до $106 млн — и показывает тенденцию к дальнейшему падению, говорится в письме на имя Игоря Шувалова. При этом конкуренты России — Индия, Таиланд, Армения, Киргизия и Казахстан — ведут активную политику по размещению ювелирных производств на своей территории.

«Сегодня многие отрасли российской промышленности обладают большим экспортным потенциалом, в том числе и производство ювелирных изделий. По нашим расчетам, она способна расти на уровне 10% в год», — говорится в письме Ильи Семина.

Одна из важных для отрасли проблем — наличие ввозных пошлин на ювелирные вставки. Как указано в документе, в настоящее время при ввозе ювелирных вставок в Армению применяется нулевая ввозная пошлина. При ввозе ювелирных вставок в Казахстан — пониженная. А при ввозе ювелирных вставок в Россию и Беларусь размер пошлины составляет от 10 до 16%. Таким образом, российские ювелиры оказываются в неравном положении по отношению к коллегам из стран ЕАЭС, говорится в письме. По этой причине пошлины предлагается обнулить.

Другая проблема — необходимость клеймения изделий. Согласно действующему законодательству, поставляемые на экспорт ювелирные изделия подлежат обязательному апробированию и клеймению. Однако «пробирные клейма РФ не признаются нигде в мире, в том числе и в других странах ЕАЭС», из-за чего клеймение ювелирных изделий, поставляемых на экспорт, «выглядит абсолютно бессмысленным, но затратным для производителей», что снижает их конкурентоспособность на мировом рынке. 80% стран вообще не имеют обязательного опробования и клеймения. Поэтому требование по клеймению также предложено отменить.

Еще одна важная инициатива заключается в снижении затрат российского ювелирного бизнеса на обслуживание требований законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти затраты, по оценкам ЦМРП, составляют более 9 млрд рублей в год. Пакетом мер рекомендовано гармонизировать эту часть законодательства внутри ЕАЭС.

Гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин сообщил «Известиям», что меры, предложенные в письме, в последние годы обсуждались неоднократно, и Гильдия их поддерживает.

— Экспорт снижается год за годом. Только за первое полугодие 2017 года по сравнению с прошлым годом вывоз ювелирных изделий сократился на 55%, а импорт вырос на 15%, — рассказал Эдуард Уткин.

По его мнению, тенденция к импортозамещению, которая наблюдалась в последние три года, закончилась.

— Это связано с укреплением курса рубля и ростом издержек производства внутри страны. Импортировать изделия теперь выгоднее, чем производить в России, — отметил глава Гильдии ювелиров.

Для роста экспорта нужны реформы, уверен он. И в первую очередь нужно упростить процедуры оформления ювелирных изделий на экспорт и при временном вывозе (на выставки).

Ювелирное производство в стране, поскольку нацелено преимущественно на внутренний рынок, с начала 2016 года также уменьшилось — примерно вдвое, подсчитал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его словам, это произошло из-за падения покупательской способности населения.

Ювелирной отрасли удается вести конструктивный диалог с властью и достигать определенных успехов, напомнил «Известиям» президент компании «Алмаз-холдинг» Флун Гумеров.

— Но все-таки некоторые проблемы остаются. Например, 80% ювелирных изделий в мире не имеют проб, а российская Государственная пробирная палата ставит пробы, — рассказал Флун Гумеров.

Международная маркировка изделий обозначается в каратах, а в России проба в граммах — например, 585-я или 999-я золотая, что означает содержание в 1000 г металла 585 г золота или 999 соответственно. Эти цифры иностранным покупателям ничего не говорят.

В секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова «Известиям» подтвердили факт получения письма и пакета мер.