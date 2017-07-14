Полномочия трех депутатов сельских советов Новоузенского района Саратовской области прекращены в связи с тем, что они утаили информацию о своих доходах. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В ходе прокурорской проверки установлено, что депутат совета Олоновского муниципального образования и депутаты совета Пограниченского муниципального образования забыли предоставить данные о доходах за 2016 год. Тем самым народные избранники нарушили ФЗ «О противодействии коррупции» и ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Решениями советов полномочия депутатов прекращены досрочно, от занимаемых должностей они освобождены.