Французский режиссер Люк Бессон приедет в Москву 27 июля, чтобы представить свой новый фантастический фильм «Валериан и город тысячи планет». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

События фильма разворачиваются в XXVII веке. На планету Альфа отправляются два космических спецагента — Валериан и Лорелин, там, по сюжету, они становятся участниками межгалактического заговора. Как сообщает RT, фильм является самым масштабным и дорогим проектом в истории французского кино. По словам Бессона, это именно тот фильм, который он ждал до такой степени, что «Пятый элемент» был репетицией, а «Люси» — тизером».

В прокат фильм выходит 10 августа, сообщает «РИА Новости».