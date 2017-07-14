Около 12,8 тыс. верующих пришли поклониться мощам Николая Чудотворца в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-центр штаба принесения мощей святителя.

«По итогам первого дня, которые были подведены на утреннем заседании оперативного штаба, вчера, 13 июля, поклониться мощам пришло 12,8 тыс. паломников, из них 800 человек — по социальной очереди», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что доступ в собор для желающих поклониться мощам был организован в две очереди, в одной из них — родители с малолетними детьми до 2 лет и инвалиды I группы, передвигающиеся с помощью вспомогательных средств.

Святыня была открыта для поклонения в Александро-Невской лавре в пятницу в 7:00. С 21 мая по 12 июля мощи находились в храме Христа Спасителя в Москве.