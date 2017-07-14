Гидрометцентр сообщает, что на субботу, 15 июля, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. По прогнозу синоптиков, погода вновь не порадует жителей и гостей столицы — ожидаются грозы, сопровождаемые сильным ветром.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении синоптиков. Скорость ветра при порывах сможет достигнуть 17 м/с. Желтый уровень погодной опасности объявлен в ряде регионов центральной России, в частности в Рязанской, Тверской и Тульской областях.