Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев рассказал журналистам, что вел переговоры о переходе в московский «Спартак» перед уходом из «Ростова».

«Переговоры были, и они носили серьезный характер. Скажу прямо, со стороны «Спартака» все было на высоком уровне, переход не состоялся по моей вине», — приводит слова специалиста «Реальное время».

Он также отметил, что в деле были «определенные детали», однако не раскрыл подробностей.

Напомним, до этого Бердыев работал в «Ростове». Официально он объявил о своем уходе из клуба 1 июня.

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