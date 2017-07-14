Госдума России в пятницу ратифицировала конвенцию Совета Европы о выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.

Законопроект касается полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и об их мониторинге, осуществления конфискации, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финразведки.

После принятия закона необходимо будет внести изменения в КоАП РФ в части об административной ответственности юрлиц за легализацию денежных средств, полученных преступным путем. В пояснительной записке говорится, что ратификация конвенции повысит эффективность взаимодействия с другими странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму конвенцию Совета Европы о финансировании терроризма, пишет «Газета.ру».

На сегодняшний день конвенцию подписали 40 стран, в том числе крупнейшие европейские государства, ратифицировали — 30 стран.