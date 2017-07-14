Депутаты Государственной думы приняли закон, запрещающий уклоняющимся от службы в армии гражданам работать на государственной и муниципальной службе в течение 10 лет.

Как говорится на сайте нижней палаты парламента, данный закон поможет снизить количество уклонистов.

В документе прописан алгоритм действий призывной комиссии и руководителя, у которого работает мужчина, уклонившийся от службы в армии, сообщает телеканал «360».