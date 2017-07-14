Одобренный российским правительством законопроект о расширении функций Внешэкономбанка повысит эффективность реализации его стратегии как банка развития, сообщил ВЭБ в пятницу.

В четверг правительство одобрило поправки в закон о ВЭБе, позволяющие вести банковские операции с ограниченным кругом участников проектов, в которые он вовлечен.

«Дополнительно обсуждается возможность открытия счетов лицам, непосредственно не участвующим в реализации проектов Внешэкономбанка, привлечения от них депозитов на основании отдельных решений правительства России и в пределах капитала Внешэкономбанка», — говорится в сообщении.

Эта опция может понадобиться ВЭБу для привлечения денег на крупные инфраструктурные и общегосударственные проекты развития от частных инвесторов, включая иностранных — это сократило бы затраты из федерального бюджета.

«ВЭБ предложил, а правительство России и Банк России поддержали осуществление банковских операций в отношении четкого круга контролирующих и подконтрольных лиц участников проектов Внешэкономбанка», — уточняет ВЭБ.

Предполагается, что Внешэкономбанк своими банковскими операциями не будет нарушать «принцип отсутствия конкуренции с кредитными организациями», отмечается в сообщении.

Корпорация напоминает, что выполняла банковские функции для участников связанных проектов с момента своего создания и никогда не собиралась на системной основе заниматься привлечением вкладов юрлиц, не имеющих к таким проектам отношения.

«ВЭБ всегда заявлял об отсутствии у него намерения конкурировать на финансовых рынках с коммерческими банками», — цитирует ВЭБ своего зампреда Алексея Иванченко.