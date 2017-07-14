Президент России Владимир Путин сделал подарок на свадьбу российскому хоккеисту клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и Анастасии Шубской. Молодожены получили от главы государства чайный сервиз.

Фотография, на которой запечатлены роскошный чайный сервиз и поздравительная телеграмма от российского президента, появилась на странице Настасьи Шубской в Instagram. Однако затем снимок был удален.

Сервизу состоит из прозрачных чашек, блюдец и чайника, которые украшены узором в виде переплетающихся лепестков.

«Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание. Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин», — говорится в поздравительной телеграмме.

Церемония бракосочетания Овечкина и Шубской состоялась 8 июля в подмосковной Барвихе.

Поздравление от президента России на торжественном мероприятии зачитал со сцены Николай Басков. Кроме того, Владимир Путин лично позвонил Овечкину по телефону, сообщает сайт НТВ.Ru.

Официально пара зарегистрировала брак год назад, передает телеканал «Звезда».