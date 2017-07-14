В Республике Кабардино-Балкария бойцы отряда специального назначения совершили восхождение на Эльбрус. Группа спецназовцев вышла из города Минеральные Воды и поднялась на западную вершину.

Участники восхождения совершили стокилометровый марш: преодолели шесть перевалов, выполнили восемь спецзаданий, совершили марш-бросок от поляны Азау до «Приюта 11», говорится в сообщении Росгвардии, поступившем в «Известия».

Самым сложным этапом восхождения бойцов Росгвардии было прохождение ледника протяженностью более 100 м с углом подъема в 60 градусов, уточняется в сообщении. «При интенсивной нагрузке дышать тяжело, воздух разряженный, плюс рюкзак 20 кг, оружие. Сильно хочется пить, а воды мало — надо экономить», — поделился впечатлениями участник восхождения на Эльбрус инструктор по горной подготовке учебного центра «Ахметовская» Северо-Кавказского округа Росгвардии прапорщик Сергей Дениско.