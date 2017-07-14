Специализированная поездка в музей Сиретоко специалистов по экологии Курильского заповедника на Хоккайдо состоялась в рамках безвизовых обменов.

Научный семинар в музее Сиретоко коснулся двух тем: итогов совместной научной деятельности, а также потенциала и развития туризма Южных Курил. Кроме того, прошла пресс-конференция для японских СМИ. На ней журналисты смогли задать вопросы российским экологам о проблемах и перспективах экотуризма на Курильских островах, сообщает ИА SakhalinMedia.

Японская сторона также затронула тему морских круизов на Южные Курилы. Сотрудники заповедника уверены, что это одно из самых перспективных направлений, так как транспортная инфраструктура на Курилах недостаточно развита. Такой вид путешествия позволил бы туристам увидеть многие недоступные места, а также обеспечил бы комфортное передвижение.

Специалистам Курильского заповедника более всего запомнилась дорога к рыболовецкому стану Руся. Несмотря на то, что это стан небольшой бригады рыбаков, дорога ухожена и удобна, к тому же она проходит по живописной горной местности.