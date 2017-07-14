В Свердловской области снова лишились сообщения с внешним миром более 2 тыс. жителей поселка Гари. После обильных дождей подтоплена трасса Гари–Сосьва–Серов.

По ней не могут проехать не только легковые автомобили, но и рейсовые автобусы. Добраться в населенный пункт стало почти невозможно. Также, по словам очевидцев, из леса к людям стали выходить дикие звери, спасающиеся от воды, которая по-прежнему прибывает.

Как передает ИА «Ура.ру», продовольственные запасы в магазинах поселка есть, однако дальнейшие планы властей пока неизвестны. В прошлом году населенный пункт оказался в похожей ситуации во время весеннего паводка. Жителям не хватало продуктов, лекарств. Одна роженица едва не утонула, когда ее на грузовике вывозили из затопленного поселка в районный центр.