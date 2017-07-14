Двое из троих полицейских, получивших в пятницу ранения при нападении у Львиных ворот в Старом городе, скончались в больнице. Об этом сообщил официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд.

По его словам, состояние третьего раненого опасений у медиков не вызывает. Напомним, в пятницу полицейские заметили троих вооруженных мужчин у Львиных ворот в историческом центре Иерусалима. У одного из входов на Храмовую гору неизвестные открыли огонь по правоохранителям и попытались скрыться.

Полиция ликвидировала нападавших. У них были найдены две винтовки и пистолет. Храмовую гору временно закрыли из соображений безопасности.