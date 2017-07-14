На территории Брянской области площадь повреждения деревьев в лесах дикими копытными животными возросла в три раза. По данным экспертов, наибольший вред растениям региона наносит лось.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, более всего от прожорливых лосей страдают сосны. В этих деревьях содержатся терпентины — вещества, необходимые для поддержания здоровья животного в зимнее время.

Также лоси объедают молодые дубы, из-за чего саженцы гибнут. В связи с этим лесоводы рекомендуют сажать больше елей, так как это единственное дерево, которое лоси игнорируют.