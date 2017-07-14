Нижегородская администрация планирует затратить 54 млн рублей на капремонт детских садов в 2017 году. Средства на эти цели поступят из областного бюджета и будут перечислены осенью текущего года, сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на заседании комиссии Гордумы.

По его словам, запланированные в бюджете города изменения предусматривают увеличение доходной и расходной частей, однако дефицит не изменится и составит около 3 млрд рублей, сообщает НИА «Нижний Новгород».

Помимо прочего, в бюджет 2018 и 2019 годов администрация рассчитывает заложить 265,7 и 236,2 млн рублей на приобретение вагонов метро для транспортного обслуживания ЧМ-2018. Средства на эти цели намерены выделить из бюджета Нижегородской области.