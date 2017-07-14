Банк «Открытие» по итогам 2016 года поднялся на пятое место по капиталу первого уровня среди российских банков в рейтинге Top 1000 World Banks 2017 года по версии журнала The Banker.

Капитал первого уровня «Открытия» вырос на 28,69% до $3,74 млрд — он уступает лишь государственным Сбербанку и ВТБ, а также Альфа-банку и Газпромбанку.

В рейтинге крупнейших банков мира «Открытие» поднялось на 44 позиции и заняло 277-е место.

Кроме того, в 2016 году «Открытие» заняло третье место по капитализации среди банков в рейтинге самых дорогих публичных компаний России по версии государственного «РИА Рейтинга».

Капитализация банка за год выросла на 30% до $3,92 млрд, по этому показателю он уступает лишь Сбербанку и ВТБ. В общем списке Топ-100 крупнейших публичных российских компаний «Открытие» заняло 33-е место.