Siemens обдумывает выход из состава российской компании «Интеравтоматика», которая выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму.

Об этом в пятницу, 14 июля, сообщила газета Wirtschaftswoche со ссылкой на собственные источники.

Такая инициатива рассматривается главой компании Siemens Джо Кезером, комментировать это сообщение в Siemens отказались.

Во вторник, 11 июля, стало известно, что Siemens подал иск против представителей компании «Технопромэкспорт» из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Представители компании заявили, что это произошло без их согласия.