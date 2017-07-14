Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что под крышей американского посольства в РФ работает слишком много сотрудников ЦРУ, также она напомнила об их «похождениях с переодеванием».

«Про похождения некоторых представителей этих служб вы наслышаны, всё было в открытом доступе — парики, переодевания, инсталляции с перформансом», — сказала она.

Захарова отметила, что это совершенно не соответствует статусу сотрудников ЦРУ и разведывательного управления Пентагона.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об эпизоде, когда переодетый дипломат в парике и с накладными бровями пытался проникнуть в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности. По его словам, также были и другие эпизоды. К примеру, когда мужчина переодевался в женщину.