Четыре моряка из Мурманска погибли при пожаре на рыболовном траулере «Капитан Сулимов» в Норвежском море.

Как сообщает ИА «Би-порт», трагедия произошла накануне, когда судно находилось на промысле в районе Фарерских островов. По предварительным данным, в помещении выведенного из эксплуатации мукомольного цеха по неустановленной причине произошло задымление. Четверо моряков зашли в цех для выяснения причин возгорания и отравились угарным газом. Погибшими оказались три матроса 1989, 1956, 1998 годов рождения и старший мастер 1963 года рождения.

По данному факту следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте проводят проверку. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.