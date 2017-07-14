Предложение Франции и США создать международную контактную группу, которая займется выработкой решений по послевоенному будущему САР, может быть дееспособным, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. По словам Косачёва, заявление Макрона подтверждает, что Франция в его лице предполагает вернуться в мировую политику в качестве ключевого игрока.

Константин Косачёв считает, что это предложение имеет потенциал, если оно серьезно и не подрывает переговорные процессы в Женеве и Астане. Россия готова к любым конструктивным идеям, отметил глава комитета Совфеда по международным делам.

«Россия, уверен, готова к рассмотрению любых конструктивных идей, когда они не оговариваются предварительными условиями, подрывающими политический процесс в суверенной стране и решающими за ее народ, кому именно им править», — написал Косачёв в Facebook.

Условие о непременном уходе Башара Асада с поста президента Сирии было лишь предлогом для уклонения от сотрудничества, считает Косачев.

«То есть когда было много информационного шума вокруг действий того же Дамаска, России или Ирана, но никаких собственных активных шагов со стороны Франции или ее союзников по НАТО», — цитирует Косачева RT.

Напомним, на совместной пресс-конференции в Париже Эммануэль Макрон заявил, что Париж не настаивает на уходе главы САР Башара Асада.