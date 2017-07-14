Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву обеспечить для компаний, работающих в индустрии анимационного кино, снижение тарифов страховых взносов. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно тексту поручения, данные тарифы уже применяются для российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Также Путин поручил освободить от «обложения налогом на добавленную стоимость операций по реализации прав использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, используемых при создании кинопродукции, в том числе анимационных фильмов, получивших удостоверение национального фильма».

Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2017 года.