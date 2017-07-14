В аэропорту Якутска фотографы-любители представили уникальные моменты из жизни птиц в работах на выставке «Пернатый мир Якутии». Фотовыставка открылась в стерильной зоне аэропорта Якутск.

На торжественном открытии выставки присутствовали советник генерального директора АО «Аэропорт Якутск» Анатолий Кочетов и заместитель министра охраны природы Якутии Яков Заровняев. Как отметил Анатолий Кочетов, выбрано место крайне символично, ведь именно из аэропорта отправляются в небо воздушные суда. Как сообщает ИА YakutiaMedia, также на открытии выступили танцевальный ансамбль SKY и заслуженная артистка республики Альбина Дегтярева.

Каждая фотография на выставке сопровождается пояснительной запиской с информацией об изображенной птице, что отражает познавательную цель мероприятия. Еще одной целью является сохранение разнообразия видов птиц Якутии. Среди работ представлены фотографии с редкими видами, которые занесены в Красную книгу.